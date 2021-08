“Pequenos gestos, toneladas de diferenças…”

Contribuir com a reciclagem de materiais inorgânicos é possível a partir de ações simples. Três delas são fundamentais: conhecer os dias de coleta, ‘colocar o lixo na rua’ de modo adequado e fazer a separação do lixo orgânico do inorgânico.

Para que a rotina de separação de resultado é fundamental possuir duas lixeiras diferentes, pois deste modo é possível organizar a separação. Observe também que o lixo do banheiro não será reciclado e deve ser depositado junto com o lixo orgânico.

De um modo geral, o poder público e a Ecos do Verde são flexíveis e pedem apenas que a população não misture o lixo de banheiro, o orgânico de cozinha com papeis, plásticos, embalagens diversas. Pede apenas que a população disponibilize na rua, nos dias correspondentes dois tipos principais de lixo. No dia do lixo úmido: Lixo do Banheiro e orgânico e no dia do lixo seco: papeis, plásticos, latas…

A empresa responsável pelo recolhimento do lixo divide a tarefa em duas frentes de trabalho: alterna o recolhimento, um dia lixo reaproveitável e no outro o lixo orgânico (e aqueles que não são recicláveis), não é o mesmo dia em toda a cidade e por este motivo basta observar ou buscar a informação: