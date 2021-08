O colorido dos Ipês volta a ornamentar a cidade de Santo Ângelo

Sem muito esforço é possível capturar o contraste da cor na cena urbana da cidade, com destaque para a Rua Três de Outubro e para um ipê amarelo localizado na Rua Quinze de Novembro, em frente a sede do Sesc. Mas quem transita pelo município, não terá dificuldade de observar bons e ornamentais exemplos

A florada dos ipês roxos e amarelos acompanha a rotina dos moradores nesta segunda quinzena de agosto. O intenso amarelo e roxo da espécie já caracteriza o município de Santo Ângelo e neste ano (2021) a explosão do roxo iniciou em 16 de agosto e dos amarelos, nesta semana.

O período de seca que fez durante julho e agosto pode ter influenciado na intensidade da floração, pois esse é um dos fatores que estimulam o aparecimento das flores. Embora tenham florescido nestas semanas de calor, o frio registrado nas semanas anteriores é outro fator que, segundo especialistas, é necessário para o espetáculo de cores.

A espécie é rústica e bem adaptada ao nosso clima e solo, portanto, não é exigente quanto a adubação. No entanto, percebe-se a ocorrência de plantas parasitas (erva de passarinho) que em muitos exemplares, parece exercerem influência na florada, como é o caso dos ipês que estão na Av. Brasil, principalmente aqueles próximos a Rua Marechal Floriano.

Literaturas e artigos encontrados na internet podem informar épocas diferentes de floração, pois o fenômeno depende do clima, portanto, varia de região para região no Brasil. Em 2019 a RGE, por meio do programa Arborização Mais Segura, plantou mais 150 mudas de ipês no espaço público de Santo Ângelo de ambas as cores.