Acumulado de chuva ultrapassa os 130 mm em 12 h

O volume de chuva registrado na última terça-feira, dia 26, entre a zero hora e meio-dia, foi de 134,6 milímetros. Os dados são da estação meteorológica da URI – Campus de Santo Ângelo. Esse acumulado de chuva deixou a defesa civil de Santo Ângelo em estado de alerta, mas segundo informações do departamento, ocorreram alagamentos pontuais em três lugares: Na esquina da Av. Salgado Filho com a Rua Antunes Ribas, no Bairro Emília e no Bairro Vera Cruz. A quantidade de chuva também favoreceu o desmoronamento de um muro localizado no Bairro Haller.

Depois da chuva o calor deve ser outro fenômeno atípico para o outono. A previsão é de uma quarta-feira quente, o calor pode ultrapassar 30° C. Esse fenômeno é previsto pelo INMET que informa que os gaúchos terão uma quarta-feira atipicamente quente para o fim de abril com máximas mais comuns nos meses do verão.

Segundo a MetSul Meteorologia, o fenômeno é efeito de uma corrente de jato em baixos níveis da atmosfera que se origina na Bolívia. Este corredor de vento, entre 1000 e 2000 metros de altitude, além de trazer rajadas de vento Norte, transporta ar muito quente do Centro-Oeste e da Amazônia para o Norte e o Nordeste da Argentina, Paraguai e o Rio Grande do Sul.