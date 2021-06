Voos entre Santo Ângelo e Porto Alegre com horários alterados em junho

Os voos com saída de Santo Ângelo e com destino a Porto Alegre (e demais conexões) tem a decolagem prevista, durante o mês de junho, às 12h40min. A informação é da Azul Linhas que destacou ainda que a previsão de chegada em Porto Alegre/RS é às 13:45h.

Já os voos com origem em Porto Alegre/RS, sairão às 10:35h, com previsão de chegada em Santo Ângelo/RS às 11:55h.

Uma das recomendações da companhia é para efetuar o Check-in 2 (dois) dias antes do voo, para assim, ter todas as informações atualizadas. Em caso de dúvidas ou para maiores esclarecimentos, entrar em contado com a agência local pelo telefone (55) 3312-8686.