URI – 29 anos como ‘Universidade Regional Integrada’

A Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões foi reconhecida pelo MEC – Ministério da Educação no dia 19 de maio de 1992. Antes disso era conhecida como Fundames – Fundação Missioneira de Ensino Superior.

O conceito está associado a amplitude de sua capacidade de atuação na área do ensino, pesquisa e extensão. Significa que possui uma estrutura material e humana constituída por um conjunto de faculdades destinadas a formação profissional e científica, bem como, a capacidade de ações práticas de transferência do conhecimento e aplicações destes saberes no desenvolvimento da comunidade regional.

Contudo, a história da URI iniciou há mais de 50 anos, se destaca por ser comunitária, ou seja, criada e mantida pela comunidade. Esta história tem iniciou em 1964 com a constituição da AMES – Associação Missioneira de Ensino Superior e cinco anos depois com a Fundames – Fundação Missioneira de Ensino Superior.

A URI é integrante do Consórcio de Universidades Comunitárias Gaúchas- COMUNG, que reúne PUC/RS, Unisinos, Feevale, UNISC e Unijuí, entre outras. Fundado em 1993, tem como compromissos básicos a qualidade universitária, a democracia, a comunidade, a participação no processo de desenvolvimento social, cultural e econômico da região e com a manutenção de suas características de instituição pública não-estatal.

Confira acima uma breve linha do tempo que conta os passos que levaram a conquista de Universidade.

O DESAFIO DA PANDEMIA CONFORME A VISÃO DA ATUAL DIREÇÃO DA URI

Com mais de 20 cursos de graduação, uma Escola de Educação Básica, dezenas de cursos de especialização, três mestrados e um doutorado, a URI Santo Ângelo contribui de forma decisiva com o desenvolvimento regional, seja na formação de profissionais de excelência, seja no estímulo ao empreendedorismo e à inovação por meio do Parque Tecnológico das Missões- TecnoURI, seja com projetos e ações em parceria com órgãos e instituições públicos e privados.

Desde março de 2020, em função da pandemia do coronavírus, a URI Santo Ângelo mantém suas atividades, com aulas on line síncronas, com atendimento presencial em rodízio em setores essenciais, e com seus canais de comunicação disponíveis para atendimento ao público.

DEPOIMENTOS

Para o Diretor Geral em Santo Ângelo, Gilberto Pacheco, “é importante lembrar a trajetória de mais de 50 anos que na Capital das Missões, culminou há 29 anos com a implantação da Universidade, reconhecendo o trabalho de todos que se envolveram nesta luta. Se hoje vivemos momento difícil em virtude de uma pandemia, sabemos ter ainda grandes desafios a enfrentar. Entre estes, deveremos investir mais ainda em pesquisa, extensão, envolvimento com a comunidade, com o objetivo de estimular e gerar desenvolvimento, contribuindo com um novo ânimo na Região”.

“A característica comunitária da URI está na raiz de sua natureza”, observa o diretor Acadêmico Marcelo Stracke. “A Universidade mobiliza sua comunidade, realiza a escuta sensível das demandas sociais e propõe soluções e alternativas para qualificar a vida da população. As ações sociais realizadas durante a pandemia contribuíram para o processo de Integração da Universidade na vida da comunidade e no processo de desenvolvimento. Mais do que prerrogativa legal, a extensão na URI é intrínseca à sua própria gênese e constituição, já que nasce do desejo de suas comunidades e sujeitos. Se a ciência é a marca distintiva de uma Universidade, a interação com a sociedade constitui pressuposto fundamental para a construção da marca identitária da URI.

Considerando a sua natureza comunitária, acentua-se a intensidade destas relações que passam pelos âmbitos histórico, social e cultural, contexto caracterizado pela constante renovação e inovação, configurando um quadro de relações que se modificam, se transformam e se aperfeiçoam”.

A diretora Administrativa Berenice Rossner Wbatuba observa que “nesses 29 anos da Universidade, não poderia esquecer que ela nasceu de um movimento colaborativo de professores, direções, acadêmicos e diversas representações das comunidades envolvidas, que acreditaram na nobre missão da Educação como um bem público em prol da nossa sociedade. A URI Campus Santo Âgelo, vem cumprindo com sua missão ao longo dessa caminhada, com seriedade, dedicação, qualidade, colaborando com o desenvolvimento regional por meio da difusão do conhecimento no ensino, na pesquisa, na extensão, pós-graduação e inovação. Com enorme gratidão, por fazer parte dessa IES, desde sua conquista do “status” de Universidade, quero parabenizar e agradecer a todos (as) que por aqui passaram e ajudaram a construir Nossa URI; aos que hoje se fazem presentes e a toda as pessoas que darão continuidade a essa renomada Universidade!”

Berenice acrescenta que “solidária na luta para o enfrentamento da Covid-19 e reafirmando seu compromisso de Universidade Comunitária, a URI Santo Ângelo mobilizou professores, funcionários e acadêmicos na produção de álcool 70% e álcool em gel para doação aos Hospitais, Secretaria de Saúde, Presídio, Brigada Militar, Lions, Lar de idosos e Clínica Renal do município, além de ações de apoio e cuidados paliativos promovidas pelos cursos da área da saúde, em hospitais, residências de moradores acamados e retiro de idosos”.

A colaboração mútua e a parceria entre Universidade-Empresa, aliadas à produção de conhecimento, tecnologia e inovação, possibilitaram ainda, a produção de outros itens essenciais à mitigação do coronavírus. “Em parceria com a empresa INOVATEC 3D, residente do Tecnouri Missões, foram produzidas e distribuídas mais de mil e quinhentas máscaras faciais e desenvolvidos respiradores mecânicos, atendendo as demandas do município e região”, comenta Rômulo Mello, gestor do Parque Científico e Tecnológico das Missões.