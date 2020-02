Últimos dias para o recadastramento biométrico

Termina em 11 de março de 2020 o prazo para realizar o recadastramento eleitoral com a coleta das impressões digitais dos eleitores de Santo Ângelo. Segundo dados atualizados até o dia 27 de fevereiro, 68.51% haviam realizado o procedimento, e até aquela data, 19 mil pessoas não haviam procurado o cartório.

O eleitor que não fizer o novo título com biometria perderá o direito de votar nas eleições municipais de 2020, quando serão eleitos o prefeito e vice, mais os vereadores da cidade, pois terá o título cancelado. Até as eleições de 2018 o recadastramento biométrico havia sido concluído em 426 municípios do estado. Para as eleições 2020 mais 50 municípios devem concluir, incluindo Santo Ângelo.

Considerando que o prazo para a realização do cadastramento biométrico dos eleitores de Santo Ângelo está se encerrando, o cartório eleitoral de Santo Ângelo estará com horário de atendimento das 9 às 19 horas, sem fechar ao meio-dia, de 02 a 06 e de 09 a 11 de março.

Haverá plantão no cartório eleitoral de Santo Ângelo nos dias 07 de março (sábado) e 08 de março (domingo), das 9 às 16 horas, para atendimento aos eleitores de Santo Ângelo que ainda não fizeram o cadastramento biométrico.

O cadastramento biométrico é obrigatório e quem não fizer dentro do prazo terá o título cancelado. O prazo final é 11 de março de 2020.