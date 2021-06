Projeto “Mãos que Ajudam” realiza entrega de doações

O projeto “Mãos que Ajudam” realizou uma campanha do agasalho de 17 de maio ao dia 6 de junho e agora está realizando a entrega das doações em Santo Ângelo, Santa Rosa, São Luiz Gonzaga e Santiago. A entrega em Santo Ângelo foi feita na última sexta-feira, dia 11.

A campanha, que envolveu membros e amigos de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, conseguiu arrecadar cobertores, roupas, casacos e calçados que serão destinados a famílias que não estão em condições de obter esses itens no momento.

Em Santo Ângelo, as doações foram entregues na última sexta-feira, dia 11 de junho, na Central do Bem. Nas outras três cidades os agasalhos estão sendo entregues junto à Assistência Social local, à Cruz Vermelha ou diretamente a famílias necessitadas. A iniciativa faz parte de um conjunto de ações que o projeto “Mãos que Ajudam” está realizando a nível nacional para tentar amenizar os efeitos da pandemia.

Para o líder da Igreja na região, o presidente Vanderlei Machado, a campanha do agasalho, bem como outras ações voluntárias já realizadas, cumpre um dos objetivos da igreja: “Uma das missões da igreja é ajudar o próximo, ajudando a aliviar o fardo dos que sofrem. Já participamos de campanha de doação de sangue no início deste ano e continuamos seguindo o mandamento do Salvador de amar o próximo como a nós mesmos. Sabemos que muitos sofrem com a pandemia e queremos ajudar”.

No Rio Grande do Sul, A Igreja de Jesus Cristo já realizou a doação de 70 mil cestas básicas desde o início da pandemia. Outras ações voluntárias em diferentes cidades do país têm incluído a montagem de kits de higiene, kits para maternidades, pequenas reformas em postos de saúde e arrecadação de alimentos para doação.

Para conhecer mais ações do projeto “Mãos que Ajudam” para aliviar os efeitos da pandemia é possível acessar o facebook do programa: www.facebook.com/maosqueajudambrasil/