Projeto do Mirante de Porto Xavier é apresentado por arquitetos

O projeto arquitetônico de revitalização da orla do Rio Uruguai em Porto Xavier foi apresentado para o Prefeito do Município, Gilberto Menin, no sábado, dia 16. O ‘Mirante do Porto’ pretende ser um atrativo turístico para o município que é margeado Pelo Rio Uruguai e faz divisa com a Argentina e o município de San Javier.

O projeto urbanístico foi elaborado pela TAAF Disign e Arquitetura de Santo Ângelo. No último final de semana representantes do escritório estiveram no gabinete do prefeito para apresentar detalhes, inclusive as primeiras imagens renderizadas do paisagismo e estruturas, passo considerado importante para continuar avançando no sentido de concretizar a obra.

“O projeto é o passo inicial dessa importante obra de revitalização do Mirante do Rio Uruguai, área de lazer muito frequentada pela população local e turistas, manifestou o prefeito.

Segundo assessoria de comunicação da prefeitura de Porto Xavier o prefeito também agradeceu ao Deputado Federal Ubiratan Sanderson que disponibilizou uma Emenda Parlamentar para viabilizar a execução da obra.

Além de representantes da empresa TAAF Design e Arquitetura participaram do encontro, o Prefeito Municipal Gilberto Menin, a Primeira Dama, Secretária de Assistência Social Viviane da Rosa Menin, o Vice- Prefeito Osmar Steinbrenner, o Secretário de Desenvolvimento, Turismo e Mercosul Ovídio Kaiser, o Secretário de Administração e Secretário de Educação, Cultura e Desporto Igor Steinbrenner e o Secretário de Obras Domingos Garcia Junior.