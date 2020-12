Projeção mapeada virtual, desfile nas ruas e shows culturais on-line

A Programação do Natal Cidade dos Anjos será aberta na terça-feira com atrações artísticas e culturais transmitidas pela internet devido à pandemia e a Caravana de Natal desfilará no centro e bairros. Uma das novidades é a projeção mapeada transmitida on-line

A programação do Natal Cidade dos Anjos será aberta na próxima terça-feira, dia 15 e segue até 25 de dezembro. Por conta da pandemia do novo Coronavírus, contará com apresentações artísticas online, com início às 21 horas todas as noites. Além disso, serão realizados onze desfiles motorizados da Caravana do Papai Noel, sempre das 19 às 22 horas.

Outra atração que inicia dia 15, às 22 horas, é a projeção mapeada apresentada de forma virtual. As transmissões on-line serão feitas através da fanpage do Natal Cidade dos Anjos no Facebook e no canal do YouTube da Secretaria Municipal de Cultura.

A promoção é do Governo Municipal, Gabinete da Primeira-Dama e Fundo Municipal de Cultura com patrocínio da Corsan e produção da MK Produções Culturais.