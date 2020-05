Mentorias Gratuitas para Micro e Pequenas Empresas com inscrições abertas

A ITEP Jr. é uma empresa júnior de consultoria em gestão empresarial vinculada ao curso de Engenharia de Produção da UFSM. Formada por jovens guiados pela vontade empreendedora de transformar realidades, uma das integrantes é a santo-angelense Gabriela Godoy, que explica a possibilidade de empreendedores de nossa cidade se inscreverem para participarem da mentoria.

O grupo atua nas áreas de Gestão Estratégica, Gestão Econômico-Financeira, Gestão da Produção e Gestão de Processos. As mentorias procuram impulsionar resultados de empresas por meio de soluções personalizadas, com foco em um relacionamento próximo com nossos clientes.

“Vemos que a situação atual requer uma empatia e colaboração entre a comunidade. Acreditamos em um Brasil e um Rio Grande do Sul mais empreendedores, pois somente desta maneira, sairmos mais fortes de toda essa situação” assim compreendem os jovens da ITEP Jr. Na visão deste grupo, não é possível ficar parado, só observando empresas enfrentarem desafios imensos nesta época tão peculiar de nossa história.

“Queremos disseminar conhecimento para micro e pequenas empresas e desta forma somar, para juntos, acendermos uma luz no fim do túnel.”

Mais informações e inscrições podem ser acessadas nos seguintes endereços eletrônicos: http://conteudo.itepconsultoria.com/mentoriaitepjr

Link site ITEP Jr.: https://www.itepconsultoria.com/