Jantar Cultural no GDF aborda o tema ‘Prendas e peões e o compromisso com o tradicionalismo’

Grupo de Tradições Folclóricas os Farroupilhas promove na próxima sexta-feira, dia 19, um Jantar Cultural. Com início às 20h contará com a participação da Diretora Cultural da 3ª Região Tradicionalista, Nadir Sommavilla, que deve abordar o tema: Prendas e Peões e o compromisso com o Tradicionalismo.

O Jantar Cultural terá início às 20h e a entidade abre as portas deste evento para toda a comunidade, que pode adquirir os cartões ao valor de R$ 30,00 (adulto) e R$ 20,00 (crianças de 7 a 12 anos). Para grupos que pretendem fazer reserva de cartões, será concedido um desconto especial.

O terceiro Peão do Rio Grande do Sul Andrei Caetano e o 1º Guri do Rio Grande do Sul Daniel Forrati também abordarão o tema: Trajetória no tradicionalismo.

Mais informações, compras de cartões e reservas podem ser feitas com os membros do departamento artístico. Mais informações com a patroa do GDF – Os Farroupilhas Sandra Grasel 55 98119 0910.