Governo anuncia liberação de eventos corporativos e feiras comerciais

Foi liberada com restrições, a realização de eventos corporativos. Os protocolos deverão ser publicados em decreto entre segunda (21/9) e terça-feira (22/9). O anúncio foi realizado pelo governador Eduardo Leite durante a transmissão virtual para atualização do enfrentamento à pandemia da última quinta-feira, dia 17.

Em um primeiro momento, devem ser permitidas apenas feiras e exposições corporativas e comerciais; seminários, congressos, convenções, simpósios, conferências, palestras e similares; reuniões corporativas, oficinas, treinamentos e cursos corporativos.

Eventos sociais e comemorativos não serão permitidos nesse primeiro protocolo, mantendo a proibição para, por exemplo, festas de 15 anos e casamentos, explicou o governador.

Atividades esportivas que envolvem serviços de educação física, clubes sociais esportivos, clubes de futebol, competições esportivas e outros serviços estão liberadas em municípios com bandeira laranja (há pelo menos duas semanas consecutivas) e amarela no modelo do Distanciamento Controlado.

A liberação consta no Decreto 55.482 do governo estadual, publicado na segunda edição do Diário Oficial do Estado da segunda-feira (14/9). Para a realização dessas atividades, é necessário observar as restrições descritas no decreto relativas à pandemia, bem como a Nota Informativa 18 da Secretaria da Saúde (SES).