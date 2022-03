Exposição exclusiva de personagens marca o retorno do Cine Cisne em Santo Ângelo

Exposição inédita e exclusiva de personagens cinematográficos deve marcar o retorno do Cine Cisne em Santo Ângelo. São mais de 100 peças colecionadas durante mais de 10 anos pelo proprietário do cinema Flavio Panzenhagen, não há relatos de coleção semelhante em exposição no Brasil e neste retorno das exibições de filmes, que depende apenas de pendências burocráticas como a expedição de alvarás, este acervo estará disponível para apreciação dos frequentadores do lugar.

O Cine Cisne sempre foi uma referência na região e até no Estado do Rio Grande do Sul, mas no dia 17 de março de 2020 fechou por conta da pandemia, alguns meses depois, em dezembro do mesmo ano, Flávio anunciou o fechamento definitivo e o encerramento de sua participação neste setor. Ele conta que desde criança vivia neste ambiente, presenciou muitas fazes e até dificuldades para manter o cinema aberto, principalmente na época da reprodução de películas.

Disse ainda que precisava realmente viver outra experiência, com cinco meses fechado por conta da pandemia, acreditou realmente que não abriria mais as portas e anunciou o fechamento definitivo Cine Cisne.

Mas Flávio Panzenhagen percebeu que ele mesmo tinha resistência em vender equipamentos e alugar o prédio para outras finalidades, diante da auto-observação sentiu que ainda nutria alguma vontade de retomar nesta atividade. Reuniu energias e agora, trabalha para organizar toda a documentação e voltar a exibir a sétima arte nas modernas salas de cinema do Cine Cisne de Santo Ângelo.

Edição e fotos: Marcos Demeneghi