Entra em fase executiva o Vitra Tower Mobile

Vitra Tower Mobile é um projeto arquitetônico idealizado pelo conceituado e premiado arquiteto Alberto Torres. A iniciativa de construir um prédio para atender exclusivamente a área médica em Santo Ângelo é do Dr. Daniel Barazzeti, pois no exercício de seu trabalho percebeu a necessidade de uma arquitetura otimizada para a sua área de atuação. Depois de várias interações, o projeto entra na fase executiva na esquina da Av. Venâncio Aires com a Gaspar Martins, próximo do Hospital da Unimed

A obra do Vitra Tower Mobile entra em fase executiva no mês de abril de 2022. Terá 11 andares e deve facilitar a organização de um complexo médico na Av. Venâncio Aires esquina com a Gaspar Martins. O arquiteto Alberto Torres esteve em Santo Ângelo para conferir detalhes do local e falou sobre o projeto. Informou que o prédio apresenta arquitetura autoral, arrojada e “conversa” com a cidade, mas principalmente, facilita a usabilidade de pacientes, profissionais da saúde e ainda a população em geral.

O arquiteto Alberto Torres esclarece que qualquer projeto que se propõe a ser edificado “deve funcionar bem”, neste caso atender as demandas da área médica, ser adequado as normas da ANVISA, mas dentro de um processo criativo. “A plástica tem que conversar com a função, então quando tu desenhas uma planta já está pensando como vai se relacionar com a cidade, do mesmo modo, com os critérios de sustentabilidade e de usabilidade das pessoas que devem frequentar aquele espaço” conclui Alberto Torres.

O arquiteto é modesto ao dizer que será a qualidade do edifício que vai se destacar, mas o conceito de suas obras já lhe rendeu 70 prêmios em concursos estaduais, nacionais e internacionais.

Daniel Barazzeti espera que este empreendimento cumpra o objetivo de contribuir com inovação na área da saúde em Santo Ângelo, tanto a localização, quanto os espaços devem ser totalmente adequados para o exercício da medicina. Daniel conhece outros projetos que Alberto Torres desenhou e tem a certeza que o Vitra vai contribuir com o setor no município de Santo Ângelo.

O arquiteto confirma que desde o primeiro traço já pensou no objetivo exclusivo que o espaço terá. Quanto ao visual, explica que o Vitra será composto por volumes principais, sendo estes cortados por um andar intermediário, pois no entendimento do arquiteto deste modo deve dialogar com a geografia daquela área urbana. Será composto por grelhas que devem compor as diversas faces da edificação e acompanhar o desenho e não foram esquecidos os espaços para o suo de plantas ornamentais em sua fachada e o cuidado com a vista que as pessoas possuem de dentro para fora do prédio.