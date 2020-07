Empresários lideram campanha para garantir a instalação de cinco leitos UTI Covid-19 no Hospital Santo Ângelo

A iniciativa privada está mobilizada para operacionalizar cinco leitos UTI destinados ao tratamento de pacientes com Covid-19 no Hospital Santo Ângelo. A campanha está em andamento, mas já surpreende os organizadores com a participação de mais de 100 empreendedores, inclusive pessoas físicas e a arrecadação atinge o montante superior a R$ 490 mil (valor contabilizado na manhã de ontem, dia 7)

Somente um leito ocupado ganha diárias do SUS e garante a sua manutenção financeira. Por outro lado, somente leitos “disponíveis” e com infraestrutura de equipamentos e equipe técnica qualificada garantem as vidas em caso de agravamento da pandemia.

Diante deste paradoxo, o empresariado local e regional resolveu abraçar a causa do Hospital Santo Ângelo, criar um fundo financeiro e garantir a montagem destes leitos e sua manutenção por no mínimo três meses.

As doações iniciaram na semana passada e já contam com mais de 100 participações. O montante arrecadado é de R$ 508.460,00. O esforço para operacionalizar estes Leitos UTI Covid-19 contribuem para que o sistema de saúde regional não entre em colapso e sejam mantidas as atividades econômicas nos municípios das missões.

Pois uma das variáveis mais importantes na designação das bandeiras do Distanciamento Controlado é a disponibilidade de leitos para atender a população e neste quesito é possível atuar de modo efetivo, tendo em vista que o Estado já havia destinado cinco novos respiradores para a região e faltava os recursos para montar e manter os leitos.

A campanha conta com o apoio da AMM – Associação dos Municípios das Missões, CDL, ACISA, Sindilojas Missões, Sindicato Rural e Sindigêneros e tem a coordenação do empresário Fernando Lôndero.

O projeto iniciou depois de uma reunião ocorrida entre representantes destas entidades e a direção do Hospital Santo Ângelo, neste encontro foi exposta a necessidade de existir uma garantia de recursos para no mínimo três meses de funcionamento das novas Unidades de Tratamento Intensivo.

A campanha está em andamento e aberta a participação com depósitos na seguinte conta: Banco: Unicred nº – 136; Agencia: 5100; Cta Corrente: 003892-0 – Favorecido: ASSOCIAÇÃO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTO ÂNGELO – CNPJ: 96.210.471/0001-01.

R$ 3.052,00 X 5 leitos = R$ 15.260,00 p/dia

R$ 15.260,00 X 30 dias = R$ 457.800,00 p/mês

Estado R$ 1.600,00 X 5 leitos = R$ 8.000,00 p/dia

R$ 8.000,00 x 30 dias = R$ 240.000,00 p/mês

Diferença R$ 217.800,00

Observação:

1) O Hospital de Caridade de Santo Ângelo fornecerá recibos da presente contribuição.

2) Ao final do período será apresentada prestação de contas, submetida à aprovação da ACISA, CDL, SINDILOJAS, SINDIGÊNEROS e SINDICATO RURAL DE SANTO ÂNGELO, com cópias para essa empresas

