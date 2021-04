Empreendedores conhecem a proposta do Degusta Missões Delivery nesta terça

O Degusta Missões Delivery é um evento gastronômico que pretende comercializar 2000 pratos em 18 dias em Santo Ângelo e será apresentado para empreendedores do setor na próxima terça-feira, dia 27 às 14h 30min em uma live organizada pelo principal articulador da proposta, que é o SEBRAE. Mais informações de como participar pelo fone (55) 3313-3255.

Cada uma das 20 empresas participantes vai elaborar dois pratos especiais para o Degusta Missões Delivery e a coordenação, além de proporcionar a expertise de um chef de cozinha para sugerir a finalização do prato, vai elaborar toda a estratégia de divulgação e comercialização. Os pratos terão preços fixos para uma, e, duas porções e estarão disponibilizados na página inicial do aplicativo Delivery Much. A ideia é também padronizar a entrega com sacolas kraft identificadas e reeditar o evento regionalmente.

Este evento gastronômico em formato inédito que será realizado entre os dias 2 e 19 de junho em Santo Ângelo é organizado pelo Sebrae e conta com a parceria do Delivery Much, Prefeitura de Santo Ângelo, AMM – Associação dos Municípios das Missões, Funmissões, Senac, Catedral e veículos de comunicação como o Mensageiro, que abraçaram a causa para fomentar este evento e criar novas alternativas dentro de uma demanda que só cresce na região.

Como participar

Degusta Missões Delivery oportuniza 20 vagas para empreendedores dispostos a participar de um evento gastronômico que é considerado inédito na região das missões, pelo formato e por suas características totalmente voltada para o Delivery. Em uma reunião com a imprensa local realizada pelo Google Meet na manhã de sexta-feira, dia 23, a analista de articulação de projetos do Sebrae/RS, Lisiani Uggeri Hampel, considera que o plano de capacitação e consultoria que prevê workshops, treinamentos com especialistas no ramo gastronômico, capacitação para o modelo de negócio digital, será um dos grandes legados do evento. E alertou que serão apenas 20 vagas.

Os inscritos contarão com assessoria de comunicação, dicas de fotografia e marketing digital. Além, de investimento para impulsionar os conteúdos do Degusta Missões Delivery nas redes sociais coletivas que serão criadas especialmente para divulgação do evento. Inscrições para participar da reunião de apresentação a ser realizada na tarde de terça-feira, dia 27, pelo telefone (55) 3313 3255.