Duas Tilhas da Lua Cheia uma no sábado e outra no feriado do Município

A operadora de turismo Caminho das Missões realiza em março, duas Trilhas da Lua Cheia. Uma delas neste sábado, dia 19, alusiva ao Dia Internacional da Mulher e a outra, dia 22 de março, referente ao aniversário de 149 anos de Santo Ângelo

A Trilha da Lua Cheia que acontece neste sábado, dia 19 de março, tem como temática central as mulheres. Esta caminhada noturna é feita com a luz da lua missioneira e em meio a natureza, busca proporcionar momentos de reflexão, descontração, amizades e integração.

O encontro acontecerá às 18 horas, na sede da agência: Rua Marquês do Herval, 1113, 2º piso – prédio da Cúria Diocesana. Saída da Praça Pinheiro Machado – 18h30min. O destino e ponto inicial será às 19 horas no O2 Park Trevo de Entre-Ijuís, BR 285.

Na caminhada serão percorridos em torno de 9 km, com destino ao Parque das Fontes. No local será realizado o Ritual da Lua Cheia (ritual da Pitanga), a cargo do poeta e músico Claudino de Lucca. O jantar tem previsão de ser servido por volta de 23 horas pelos proprietários do Parque – Irene e Luís.

A Trilha conta com carro de apoio durante todo o trajeto, lanche, amuleto, jantar, presente surpresa distribuído no final do ritual e guia condutor. Você pode realizar sua inscrição no seguinte endereço eletrônico: https://form.jotform.com/203213039792048. O custo da trilha é de R$ 160,00. Mais informações pelo telefone (55) 9 8405 8528.

Trilha do dia 22 de março

No feriado municipal, que celebra os 149 anos de Santo Ângelo, será realizada uma trilha de seis quilômetros. Essa caminhada inicia às margens do Rio Ijuí, na sede campestre do sindicato dos comerciários em Santo Ângelo e segue até o cetro histórico em frente a catedral Angelopolitana. (caminhada de 6 quilômetros)