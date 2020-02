Cheers é um tributo ao rock em Santo Ângelo

O som das guitarras no estilo Rock’n Roll está de volta à noite santo-angelense no Cheers Rock. A proposta é do músico Ari Dias e da sua esposa Neiva Veiga, eles são natural de Santa Maria e empreendem em Santo Ângelo. O bar abre de quarta a domingo com música ao vivo todas as noites, aos sábados o rock acústico (em voz e violão) sede espaço para a sonoridade das bandas (guitarra elétrica, bateria…).

No interior do bar os equipamentos sonoros e uma bateria pré-instalada mostram que a veia musical do Cheers vai além do discurso, inclusive os frequentadores do bar têm passe livre para uma “palinha”, se for estilo Rock, é claro. Ari tem uma larga experiência na música, até o ano de 2018 tocou em várias bandas e consequentemente, é hábil guitarrista e violonista. A habilidade musical e o conhecimento na área do empresário, também facilitou a montagem dos equipamentos que são cativos e compõe o cenário do espaço.

O espaço musical do bar já fez tributos a clássicos do Rock com Elvis Presley, Rolling Stones e esta dupla de empreendedores já está preparado outros tributos que prometem surpreender os frequentadores. A banda Rocksane de Santa Maria fez várias apresentações na Cheers com grande público e sucesso.

O cardápio em formato de vinil está composto por petiscos, cervejas, chope, drinks preparados na hora e uma das curiosidades são os hambúrgueres que levam os nomes de bandas como: Deep Purple, Iron Maiden, Pink Floyd, Nirvana, Ozzy, ZZ Top entre outras. Neiva esclarece que os ingredientes são naturais, a cozinha do Cheers evita produtos prontos e prefere levar uma culinária mais caseira para as mesas.

Escolhemos um lugar menor para que se tornasse um ambiente mais informal e acolhedor. “A gente investiu em banquetas e cadeiras de qualidade, confortáveis para que todos possam ficar bem acomodados ao curtir uma música, tomar uma bebida ou degustar um petisco ou hambúrguer” disse Ari.

O casal trabalha junto e permanece no local a noite toda, Neiva afirma que faz questão de cuidar das pessoas para que estejam bem acomodadas. “Atendimento é tudo, tu tem que conversar com o cliente, ver o que ele precisa, afinal, não estamos aqui fazendo um favor para as pessoas, a nossa proposta é oferecer boa música e atender bem nosso cliente”.

O Cheers Rock está localizado na rua Três de Outubro, ao lado do Santader. O atendimento é de quarta a domingo com rock’n roll todas as noites.