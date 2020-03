Cascata do Rio Comandai – A mais exuberante das quedas d’água da região

O Rio Comandai revela, na divisa dos municípios de Santo Ângelo e Giruá, uma das mais exuberantes e atrativas quedas d’água da região. O local tem acesso por estradas de chão e não há sinalização indicativa, mas a aventura pode surpreender aos visitantes.

A Cascata do Comandai, como é chamada, possui 19 metros de altura e a base inferior, onde a queda d’água repousa, possui 40 metros de uma margem a outra. O lugar se tornou um ponto de visitação e o acesso é permitido mediante o pagamento de uma taxa de R$ 10.

Tendo como ponto de partida e referência a Catedral Angelopolitana, serão necessários 35 minutos de carro ou 1h20mim de bicicleta. Quem não conhece o trajeto poderá usar um GPS ou mapa com o roteiro pré definido, pois não há sinalização e o itinerário não pode ser considerado intuitivo.

Na área da cascata é mantida uma infraestrutura mínima com banheiros, churrasqueiras e generoso espaço para contemplação da natureza. No entanto, o visitante deve considerar que a infraestrutura é rústica, não são vendidos alimentos no local, pois trata-se de uma área de preservação permanente.

Ainda são observados nas imediações da cascata, antigos equipamentos e mobiliário que serviam para gerar energia e mover engrenagens de um antigo moinho, como rodas d’água, turbina, polias, etc.