Vagas de estágio na Justiça Federal

A Justiça Federal de Santo Ângelo abre inscrições para seleção de estágio em Direito. O período de inscrição é de 15 a 30 de setembro.

O candidato deve preencher o FORMULÁRIO ELETRÔNICO (menu Concursos e Estágios / Estágios / 24 – Santo Ângelo) clicando no link de inscrição do processo seletivo e anexar o documento oficial emitido pela Instituição de Ensino que comprove o índice de aproveitamento do estudante no curso (média geral do curso).

Mais informações pelo e-mail: santo.angelo@jfrs.jus.br ou rssansecdf@jfrs.jus.br