Sargento da BM recebe homenagem por ato heroico

Na última semana foi prestada uma homenagem ao 3º sargento Lúcio Teixeira, do Pelotão da Brigada Militar de Vitória das Missões. Ele recebeu voto de congratulações da Assembleia Legislativa, da Câmara de Vereadores de Vitória das Missões e do Executivo e Legislativo de Santo Ângelo.

No dia 20 de agosto de 2019, por volta das 6h40min, no km 526 da BR 285, um automóvel Astra caiu no Rio Urubucaru. Ao tentar evitar uma colisão, a motorista perdeu o controle, saiu da pista e caiu no rio. A motorista de 26 anos estava acompanhada do esposo, com a mesma idade, e com os filhos de um ano e oito meses e da irmã gestante.

No horário do acidente, os termômetros marcavam apenas quatro graus célsius. O sargento Lúcio, avisado do acidente por outro motorista, foi até o local e conseguiu, com ajuda de dois funcionários da Turismo Antonello resgatar as vítimas, que já apresentavam sinais de hipotermia.

O deputado Estadual Eduardo Loureiro entregou a congratulação em nome da Assembleia Legislativa e destacou o exemplo de coragem e bravura do sargento. O prefeito em exercício Bruno Hesse e o vereador Felippe Terra Grass entregaram a congratulação em nome da Câmara e do executivo santo-angelense. O prefeito Aldi Minetto e o vereador Lauri Bunini homenagearam o sargento em nome do Município de Vitória das Missões.

O coronel Vladimir Fernando Dalla Costa Ribas, comandante do CRPO Missões, também participou do ato.