Rotary Internacional completa 115 anos no domingo

O Rotary é uma organização internacional que completa 115 anos no domingo, dia 23. A história iniciou com a visão de Paul Harris, um advogado que formou o Club de Chicago no dia 23 de fevereiro de 1905, um dos objetivos era que profissionais de diferentes setores pudessem trocar ideias e fazer amizades duradouras.

Com o tempo, o Rotary ampliou seu alcance e visão para serviços humanitários. Hoje, os associados têm um longo histórico de trabalhos sociais, atendendo às necessidades de suas comunidades e do mundo todo.

O Rotary Clube Internacional também atua em Santo Ângelo com sete grupos de trabalho: Rotary Clube Santo Ângelo Centro, Rotary Clube Cruz de Lorena, Rotary Clube Santo Ângelo Norte, Rotary Clube Santo Ângelo Centro Norte, Rotaract, Interact e Casa da Amizade.

Juntos agregam cerca de 250 sócios que exercem liderança na promoção de ações sociais voltadas para toda a comunidade santo-angelense.

Na opinião do presidente do Rotary Internacional, getão 2019-2020, Mark Daniel Maloney, “O mundo de hoje é muito diferente de quando o Rotary foi fundado, em 1905. Naquela época, havia 1,7 bilhão de pessoas, e hoje somos 7,7 bilhões.

Praticamente tudo mudou nesses 115 anos que se seguiram à fundação do Rotary, exceto os valores da organização. Desde os idos de 1905, continuamos comprometidos com os nossos valores: companheirismo, integridade, diversidade, serviços humanitários e liderança. Embora a nossa máxima Dar de Si Antes de Pensar em Si remonte ao ano 1911, o teor desse lema já estava presente no coração dos quatro primeiros rotarianos e continua vivo entre nós.

Conforme as mudanças mundiais se aceleram, cresce a demanda pelos nossos serviços. Uma coisa é ler sobre projetos, outra é vê-los em ação e presenciar a satisfação dos beneficiários. Os projetos rotários transformam vidas e conectam o mundo.

Em todas as áreas de enfoque, e em todo o mundo, nossos projetos estão transformando vidas e ajudando comunidades inteiras a se adaptar a essa era em que tudo muda rapidamente. Ao celebrarmos mais um ano de grandes conquistas, procuremos fortalecer as conexões que aumentam o impacto do nosso trabalho. Nós conseguiremos melhorar maisvidas quanto mais O Rotary Conecta o Mundo.”