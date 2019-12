Projeto urbanístico para a orla do Itaquarinchim é destaque no estado

O projeto “Revitalização do Arroio Itaquarinchim – Parque da Cascata” é inspirado nas rodas que movimentaram a humanidade e foi elaborado por uma aluna de urbanismo da URI, campus Santo Ângelo. A proposta prevê a criação de complexos de reciclagem e demais elementos, todos eles, embasados em aspectos culturais, históricos e carências dos moradores ribeirinhos e da cidade como um todo. Sugere a criação de cinco parques, mas, para um deles, o “Parque da Cascata”, descreve todos os detalhes da obra, desde o mobiliário e um loteamento para moradias, até os monumentos e atrativos, como ciclovia, quadras de esporte, estacionamento, roda gigante, etc.

O projeto urbanístico “Revitalização das margens do arroio Itaquarinchim – Parque Urbano da Cascata” foi elaborado para a conclusão do curso de Munick Bedates e orientado pelo Professor da URI – Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões, campus de Santo Ângelo, Daniel Tochetto de Oliveira.

A banca avaliou o trabalho desta jovem apaixonada pela natureza e pelos espaços urbanos com nota máxima, “10” e o “TCC” (Trabalho de conclusão de curso) foi indicado para o Prêmio IAB/RS – Instituto de Arquitetos do Brasil, ficando entre os 24 melhores do estado.

Projeto do Parque Urbano da Cascata

Na última semana, em Porto Alegre, Munick Bedates esteve no IAB/RS, onde participou de um evento de integração com outros arquitetos e urbanistas recém-formados.

A proposta de urbanização da orla do Arroio Itaquarinchim contida neste projeto se inspira nas “Rodas que Moveram a Humanidade” e sugere a criação de cinco parques temáticos, nos quais seriam implantados complexos de reciclagem: Roda Dentada com reciclagem de ferro e aço (pela proximidade com a Fundimisa); Roda de Trem com reciclagem de papel (pela proximidade da Estação Ferroviária e instituições burocráticas como fórum, OAB, Ministério Público); Roda de Carroça com a reciclagem de vidro; Roda da Bicicleta, por ser um espaço propício a implantação de ciclovias e o Parque da Cascata, inspirado na Roda D’água.

O PARQUE DA CASCATA

Munick Bedates manteve o foco no Parque da Cascata, ela gostaria que outras pessoas conhecessem a beleza daquele lugar e, ao mesmo tempo, houvesse mais consciência de preservação, pois, toneladas de lixo são encontradas, tanto nas margens do rio, quanto boiando na água.

Para o Parque da Cascata a urbanista criou 13 atrativos de convivência e contemplação: Estacionamento, pomar de árvores frutíferas, uma roda gigante, chafariz, monumento “Roda D´água”, lagos para a prática de waterballs, quadras de esporte, ciclovia, estacionamento, inclusive prevê um loteamento (com o devido projeto das residências) para realocação de 10 famílias que estariam ilegalmente nesta área e o projeto de todo o mobiliário do parque.