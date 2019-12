Pedrão é o novo Presidente da Câmara de Vereadores de Santo Ângelo

A Casa Legislativa santo-angelense tem uma nova presidência. Após eleição realizada na noite dessa segunda-feira, dia 16, o vereador Pedro Silvestre Perkoski Waszkiewicz, o Pedrão, conduzirá os trabalhos do Poder Legislativo Municipal a partir de janeiro de 2020.

A eleição para a Mesa Diretora que assume os trabalhos em 2020, teve duas chapas inscritas. Disputaram pela chapa 1 o vereador Pedrão (PSD) como presidente, vice-presidente Zilá Andres (Progressistas) e secretário Paulão (Progressistas); já pela chapa 2, como presidente Jacqueline Possebom (PDT), vice-presidente Dionísio Faganello (DEM) e secretário Felippe Terra Grass (PDT).

A votação foi conduzida pelo presidente Maurício Loureiro (PDT), e realizada de forma nominal. Foi feita a chamada de cada vereador, e ao final, foram contabilizados oito votos para a chapa 1, e sete votos para a chapa 2.

Ao finalizar a votação e antes de encerrar os trabalhos da última Sessão do ano, Loureiro agradeceu a confiança dos parlamentares que confiaram à ele seu voto, possibilitando que ele assumisse nos últimos seis meses a cadeira de presidente da Mesa Diretora, e afirmou que segue no cargo até o dia 31, trabalhando pela comunidade santo-angelense. “Nesse período que eu estive aqui, tentei honrar o meu papel de presidente e manter uma relação de bom convívio e de respeito com todos os vereadores. Quem ocupa este lugar é um privilegiado por poder mediar os trabalhos deste parlamento, então agradeço do fundo do coração e peço desculpas por alguma falta, a minha intenção sempre foi colaborar com todos”, enfatizou o atual Chefe da Mesa Diretora.

Pedrão, eleito para conduzir os trabalhos da Casa Legislativa, se pronunciou e agradecendo aos vereadores que confiaram os votos à ele para o comando da Câmara no ano que vem e comentou sobre o processo democrático. O presidente eleito afirmou que continua na base do governo e que vai trabalhar pelo desenvolvimento do município. “Espero e acredito que sim, que os vereadores que estarão comigo, que são os 15, me darão respaldo para continuar os trabalhos que o vereador Maurício Loureiro vinha fazendo na Câmara de Vereadores. Queremos trabalhar com o apoio de todos, com transparência, se aconselhando com todos os vereadores, realizando reuniões. Vamos trabalhar conversando”, finalizou.

O NOVO PRESIDENTE

Pedro Silvestre Perkoski Waszkiewicz, o Pedrão, é natural de Santo Ângelo, e foi eleito com 1148 votos válidos, pela quarta vez como vereador. No Legislativo, tem sua atenção voltada, principalmente, aos menos favorecidos. Foi Presidente do Legislativo Municipal por duas vezes, em 2009/2010, 2015, e assume em 2020 pela terceira vez a cadeira. A experiência como Prefeito de Santo Ângelo também foi vivida pelo parlamentar, que assumiu, interinamente, o comando do Governo Municipal nos anos de 2009 e 2015.

Pedrão tem 57 anos, e é casado com Stella Klassmann, com quem teve os filhos Marcus Vinícius, Leonardo e Marcella. Noras Melissa Lopes e Gabriela München. Também tem uma neta, a Helena, filha do Leonardo com a nora Gabriela.