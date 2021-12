O trator do Papai Noel

O trator Massy Ferguson 50X que compõem a caravana do Papai Noel é um veículo agrícola que foi doado pela Receita Federal ao poder Público de Santo Ângelo

Conhecido popularmente com cinquentinha este veículo é um dos clássicos da empresa Massey Ferguson que se instalou no Brasil no fim da década de 1950, como parte do plano de expansão industrial do presidente da República Juscelino Kubitschek.

A unidade desta história foi apreendida em uma operação de fiscalização da Receita Federal e solicitado pelo poder público local aquele órgão para ser usado em atividades festivas, como a que ocorre nos finais de ano no município de Santo Ângelo.

Quem conta esta história é Willian Dewes, que também é o motorista da Natalina, personagem que está em uma das histórias deste jornal. Em uma das ações da Secretaria Municipal do Meio Ambiente realizada no município o veículo foi visualizado pela equipe, prontamente foi formalizado um pedido oficial do veículo. O delegado da Receita Federal da época aceitou o desafio e intermediou para que a doação fosse possível.

Como pode ser visto, a tramitação resultou positiva e hoje o Papai Noel santo-angelense possui um trator para suas atividades de final de ano. Quem sabe os moradores da zona rural receberão mais atenção do bom velhinho daqui em diante?

Esse modelo de trator foi o primeiro da marca fabricado no Brasil, batizado com o nome de MF 50 X, em homenagem ao slogan de governo do Presidente Juscelino Kubitschek, 50 anos de progresso em cinco de governo.

Em 1969 se instala uma nova unidade da empresa Massey Ferguson em Canoas/RS. Atualmente os equipamentos da marca são fabricados, no Brasil, em Canoas, Santa Rosa e Ibirubá, todas no Rio Grande do Sul, além de fábricas em outros países.

Marcos Demeneghi com informações locais e da Enciclopédia Livre