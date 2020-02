Em pauta: As mulheres

Com o objetivo de organizar a programação das atividades alusivas à Semana Municipal da Mulher, que será realizada no período de 6 a 8 de março, o Governo Municipal esteve reunido com entidades, órgãos, setores públicos e demais interessados na manhã da última quinta-feira, dia 13, com o chefe de Gabinete, Airton Peruzzi, a fim de definir as atividades para a programação da Mulher do Município.

Durante a reunião vários temas foram debatidos, onde ficou definido que as entidades presentes no evento apresentarão as suas propostas até a próxima semana. Todos os participantes da reunião encaminharão as suas ideias para a programação até a próxima terça-feira, dia 18, para a construção do calendário de programação da Semana Municipal da Mulher, referente ao Dia Internacional da Mulher.

PRESENÇAS

Estiveram presentes no evento, a coordenadora da Central do Bem, Tassiana Ribeiro; a coordenadora da Coordenadoria Municipal da Mulher (CMM), Simone Lunkes; Loiva Kaiser (Sindimulher e Sindilojas Missões); Margarida Bezerra da Silva (CNEC IESA); Alessandro Nascimento (SESC Santo Ângelo); Lucielly Pires da Silva e Mailce Machado Biesek (FASA); Bruna Sasso Antunes (IFFar); Lucimara Gonçalves (Unimed Missões); Helenice Reis (Programa Inova Santo Ângelo); 1ª tenente Andréa Patrícia Santos da Silva (Brigada Militar); Ana Vieira (Secretaria de Administração); Valdeci Braga (Assistência Social); Wagner Almeida (Hospital Santo Ângelo); Andréia Bernardi (Secretaria de Saúde); José Ribeiro (CDL); Alessandro Nascimento (SESC) e Clodoveu da Rosa (Mocosa).