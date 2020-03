Casos suspeitos de contágio pelo covid 19 serão atendidos, primeiramente, na UPA e UBSs

O primeiro atendimento de pacientes com sintomas de doenças respiratórias deverá ser na UPA (Unidade de Pronto Atendimento). A decisão foi tomada durante reunião da direção do Hospital Santo Ângelo com a Secretaria de Saúde que tratou do alinhamento e definição de ações em relação à pandemia de coronavírus.

O acordo foi feito com o secretário de Saúde, Luis Carlos Cavalheiro. Essa ação segue orientação do Ministério da Saúde na qual estabelece que o primeiro atendimento não deve ser feito no hospital, mas sim em UPAs e unidades básicas de saúde.

TREINAMENTOS – Outros assuntos da reunião foram os treinamentos sobre o coronavírus que serão realizados na segunda, 16, e na terça-feira, 17, às 11 horas, no auditório do HSA. As capacitações destinam-se aos colaboradores do hospital. A médica intensivista, Joise Wottrich, responsável pelo Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do HSA (SCIH), vai realizar os treinamentos.

SUSPENSÃO DE ESTÁGIOS – Na ocasião também ficou definida a suspensão de visitas a pacientes internados na Instituição, assim como os estágios curriculares de alunos de cursos técnicos e de graduação da área da saúde. A suspensão é por tempo indeterminado.

PRESENÇAS – A reunião teve a participação da vice-provedora, Iara Fortes, o diretor administrativo, Marcelo Borges, o diretor técnico, Loi Roque Biacchi, o secretário municipal de Saúde, Luis Carlos Cavalheiro, a médica intensivista, Joise Wottrich, a gerente de enfermagem, Maristane Almeida, a enfermeira coordenadora do SCIH, Daniele Berwanger, e o assessor de direção, Fermino Zucoloto Batista.