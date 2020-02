Cartório Eleitoral realiza plantão neste final de semana

Neste sábado, dia 1, e domingo, dia 2, o Cartório Eleitoral de Santo Ângelo estará realizando plantão, das 9 às 15 horas, para atender os eleitores que ainda não fizeram o cadastramento biométrico necessário para votar nas próximas eleições.

O cadastramento biométrico é obrigatório e quem não fizer dentro do prazo terá o título cancelado. O prazo final é 11 de março, e até o momento apenas 65% dos eleitores do município realizaram a coleta biométrica.

Os documentos necessários são: comprovante de residência, identidade e título eleitoral (se possuir), para homens com mais de 18 anos (até os 45 anos) que, além de fazerem a biometria, vão solicitar o primeiro título de eleitor, é necessário levar também um documento que comprove a quitação junto a Justiça Militar.