Unicred Eleva lança documentário mostrando a Região das Missões como pioneira do cooperativismo

Um filme que mostra o início de práticas cooperativistas na cultura missioneira. Esse é o principal tema do documentário “As Reduções Jesuíticas dos Guarani: Uma Inspiração para o Modelo Cooperativo”, lançado pela Unicred Eleva em um evento em Santo Ângelo na segunda-feira. O projeto é liderado pelo Dr. Vitor Hugo Boff, vice-presidente da cooperativa, e conta com o apoio do Sistema Ocergs-Sescoop/RS, da Unimed Missões e do Instituto Unicred RS.

Imprensa, colaborados e parceiros tiveram a oportunidade de conferir em primeira mão o filme, que conta com objetivo de trazer conhecimento sobre a cultura guarani e jesuíta e suas práticas cooperativas, fazendo uma ligação com a região e a forte identidade existente nestas comunidades. O trabalho mostra o Rio Grande do Sul como o pioneiro na prática do cooperativismo, com suas origens na vida econômica das Missões.

“Há muito tempo vínhamos pensando em trabalhar a questão da nossa história missioneira ligada à forma econômica de cooperativismo. Fomos buscar nos povoados missioneiros as origens desse sistema, pois esses laços identitários são muito fortes em nossa região. Eles lembram um passado glorioso e trazem modelos de bravura e cooperação”, explica o Dr. Vitor Hugo Boff.

O filme de 15 minutos traz um resgate histórico, com música e imagens produzidas nos sítios arqueológicos dos povoados, para demonstrar que nos séculos XVII e XVIII a cultura Jesuítico-Guarani já apresentava traços de princípios cooperativistas. Os fatos são embasados em pesquisas de estudiosos do tema, como Vergílio Perius, professor e presidente do Sistema Ocergs-Sescoop/RS, Artur Barcelos, professor do curso de Arqueologia da Universidade Federal do Rio Grande, Pedro Ignácio Schmitz , professor e diretor do Instituto Anchietano de Pesquisas da Unisinos, Padre José Odelso Schneider, professor na Unisinos, Claudete Boff, professora e pesquisadora da URI Santo Ângelo, entre outros nomes que cederam seus depoimentos para a obra.

O documentário pode ser conferido no canal do Youtube da Unicred Eleva www.youtube.com/watch?v=gKVank9sAeg e servirá como material didático para todas as entidades envolvidas no projeto.

A Unicred Eleva é uma das cooperativas mais antigas do Rio Grande do Sul, abrangendo 55 municípios e mais de 4 mil associados. Oferece uma assessoria financeira com soluções customizadas para cada um de seus cooperados, com relacionamento próximo e exclusivo e atuando no desenvolvimento das comunidades onde está inserida.

O prefeito em exercício Bruno Hesse esteve presente no lançamento, em seu pronunciamento salientou que o Governo Municipal tem buscado incentivar o sistema cooperativista, realizando a sua gestão moldada nos princípios do cooperativismo. “O Governo Municipal leva à população santo-angelense um diferencial econômico, pautado pela geração de emprego e renda, com uma infraestrutura urbana revitalizada, com investimentos na qualificação dos serviços e no atendimento, atuando de forma enérgica no fortalecimento da agricultura familiar, com legislação inovadora e parceria para o desenvolvimento socioeconômico da cidade e do meio rural”, disse.

Durante o evento, o cantor tradicionalista Erlon Péricles interpretou a música “América Chirua”, trilha sonora do documentário, letra de Tadeu Martins, música de Igor Martins, acompanhado do gaiteiro Tiago Quadros.

Estiveram prestigiando o evento o presidente da Unicred Eleva, Pedro Paulo Bottom Moro;Dr. Samir El Ammar, vice-presidente da Unicred Central RS e presidente da Unicred Ijuí; Dr. Roberto Antônio Valandro Bellinaso, presidente da Unimed Missões; Paulo Rubismar Soares, diretor-geral da Unicred Ijuí; Dr. Vitor Hugo Boff , vice-presidente da Unicred e realizador do projeto; João Carlos Ghellar, vice-presidente da Unicred Eleva; Diego Moraes Garcia, diretor geral da Unicred Eleva; e Juliano Breitenbach, diretor de Desenvolvimento e Negócios da Unicred Eleva.