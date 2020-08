Semana Cultural terá abertura virtual na próxima segunda-feira

A Semana Cultural de Santo Ângelo será virtual neste ano e com eventos online agendados. Toda programação poderá ser acompanhada pelo Facebook da Secretaria Municipal de Cultura – www.facebook.com/CulturaSantoAngelo/.

Na próxima segunda-feira (10), às 18 horas, será realizada a live de abertura da Semana Cultural, com as participações do prefeito Jacques Barbosa, do secretário municipal Marco André e do patrono deste ano Renato Schorr. O músico Rubilar Ferreira fará uma apresentação especial.

Na oportunidade serão lançados os concursos de fotografia e de vídeo, e a abertura das inscrições para o Festival Multiartes Cidade dos Anjos, que selecionará projetos culturais de pessoas físicas e jurídicas de direito privado para receberem financiamentos do Fundo Municipal de Cultura (FMC).

PROJETO

As inscrições poderão ser feitas até o dia 25 de agosto, podendo ser inscritos projetos de produção, produção virtual e circulação artística. A iniciativa distribuirá R$ 70 mil, contemplando 28 projetos no valor de R$ 2,5 mil, cada, conforme divisão por finalidade, segmento cultural e modalidade do proponente.

Os projetos aprovados terão apresentações virtuais de 30 a 60 minutos em plataformas digitais disponibilizadas pela Secretaria.

PROGRAMAÇÃO

Terça-feira (11)

17h30min: Apresentação do documentário “Estação 21, uma viagem no tempo através da História”, que aborda a Estação Férrea de Santo Ângelo.

19h30min: será apresentado o documentário “Cinema em nós”, destacando as salas de cinema da Capital das Missões.

Quarta-feira (12)

11h: Apresentação do vídeo sobre o Museu Municipal Olavo Machado

17h30min: Apresentação do documentário “Sant Angel de La Guardia – San Angel Custódio”, destacando a chegada do padre Diogo Haze e dos índios em 1707.

19h30min: Entrevista com o membro da ASLE, Paulo Prado.

17h30min: Entrevista com o patrono da Semana Cultura, Renato Schorr

Quinta-feira (13)

19h30min: A Cia Burzum fará um show especial às

Sexta-feira (14)

10h30min: Documentário “Diversidade Religiosa”

20h: Lançamento do DVD do 12º Canto Missioneiro da Música Nativa e do 11º Canto Piá Missioneiro, com a apresentação das músicas finalistas e dos premiados no festival.

No sábado (15)

Das 9 às 12h: Drive thru solidário na Praça Leônidas Ribas, com arrecadação de agasalhos. Cada doação será retribuída com CDs, DVDs e livros. Os agasalhos serão repassados para a Central do Bem.