Sede campestre do Clube Gaúcho recebe grande público no Réveillon

A quinta edição do Réveillon do Clube Gaúcho levou até a sede campestre um público estimado em mais quase 3.000 pessoas, que puderam confraternizar com amigos e familiares, assistir ao show de fogos da região e após, aproveitar a festa com dj até a manhã do dia 1º.

De acordo com o presidente do clube, Luis Alberto Voese, já era aguardado um maior público para esta edição, visto que, a procura pelos convites e reserva de cabanas na sede social estava grande. “Para este réveillon aumentamos a equipe de trabalho e contratamos mais seguranças, para que, não tivéssemos nenhum problema e que todos os presentes pudessem aproveitar a virada do ano”, disse.

Voese explica que a diretoria do Clube Gaúcho busca realizar um evento que seja bom para seus associados e para a população santo-angelense, para que a cidade torne-se referência no ano novo e novamente no carnaval. “Neste evento atingimos nosso objetivo, todas as cabanas, quiosques e o restaurante estavam ocupados, totalizando 68 locais em geral. No final, vimos pessoas já combinando o réveillon deste ano, falando em ir reservar cabana para o dia 31 de dezembro de 2020, dessa forma, percebemos que nosso trabalho está sendo bem feito”, explicou.

A direção do clube acredita que um dos motivadores do sucesso do réveillon é a liberdade do espaço, da mesma forma, que o réveillon da praia proporciona.