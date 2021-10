A retomada do Clube 28 de Maio

A nova diretoria do Clube 28 de Maio trabalha em ações de curto prazo para resgatar os valores essenciais da entidade. Com 95 anos de história está sob a direção de Roberto Tessele, que anuncia medidas de revitalização e de ampliação do número de associados já para a próxima temporada

“Vamos resgatar o status de referência em lazer, esporte e eventos que fazem parte da história do Clube”, afirmou Roberto Tessele. O presidente argumentou que além de gerir os recursos dos associados de modo que revertam na qualificação dos espaços da sede, pretende trabalhar com a equipe para fortalecer a credibilidade, tendo em vista um longo período de pandemia que modificou os ânimos dos associados.

“Já no dia 12 de outubro queremos abrir os portões do Clube para as famílias. Vamos fazer um evento alusivo ao dia das crianças e disponibilizaremos uma infraestrutura de diversão para recebê-las, brinquedos, pipoca, picolé, entre outros detalhes”.

A campanha de ampliação do quadro social é outra ação acertada com a nova diretoria. A campanha iniciou em 1º de outubro e nesta nova modalidade de associação os interessados pagam uma taxa de adesão de R$ 300,00 e inicia com as mensalidades. Estará disponível ainda um plano individual com mensalidade diferenciada.

O presidente anunciou também a data de abertura da temporada de verão 2021/22 para o dia 15 de novembro e mais detalhes sobre esta data, serão informados aos associados posteriormente.

O Clube 28 de Maio terá um domínio próprio que estará acessível na internet no seguinte endereço: www.clube28demaio.com.br. No site o associado poderá buscar mais informações e interagir com a diretoria. Roberto também convidou a comunidade a conhecer as redes sociais do clube no Facebook e Instagram.

O Clube foi fundado em 28 de maio de 1926, possui uma área aproximada de 8 hectares que pode ser acessada pela ERS 218 e está localizada a cerca de três quilômetros do centro de Santo Ângelo. Lá é possível encontrar generosas árvores nativas com quiosques e churrasqueiras rusticas. A infraestrutura permite a prática de esportes como natação, tênis, futebol, futevôlei, bocha, beach tennis e a equipe que preside o clube organiza um dos maiores torneios de Tênis do sul do país, que é Mercosul Open de Tênis.

Um dos diferenciais do Clube na área da prática esportiva é a piscina térmica que permite a prática da natação, tanto no verão, quanto no inverno, possui um sauna e também salão de eventos. Roberto Tessele afirmou que nesta gestão ainda será realizada a revitalização deste espaço, pois com a queda dos índices de contaminação da pandemia, deve voltar a ser referência na realização de eventos sociais.

A sede possui ainda três campos de futebol com gramado e uma quadra de futebol de areia. Seis quadras de tênis, uma quadra coberta e um “Campo 11”.