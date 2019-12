Recolhendo a cavalo 1.500 kg de alimentos

Cavalarianos de Santo Ângelo Participaram da Cavalgada do Bem e arrecadaram 1.571 kg de alimentos e 125 kg de itens diversos. A ação desafiada pela RBS TV foi realizada no último sábado, dia 14.

A mobilização foi liderada por tradicionalistas dos CTGs e Piquetes, juntamente com a Associação das Entidades Tradicionalistas de Santo Ângelo – ASSETRASA, bem como, convidados que organizaram esta ação, recolhendo, a cavalo, os alimentos nas empresas e lares da cidade. Além disso, foram disponibilizados diversos pontos de coletas em frente aos supermercados.

Na manhã da última terça-feira, dia 17, após a conferência e triagem, uma comitiva realizou a entrega dos alimentos para o Lar da Menina, Lar Universina Carrera Machado, Lar Suzana Wesley e Lar Izabel Oliveira Rodrigues.

O evento que aconteceu em todo o estado é uma iniciativa do Grupo RBS e do Banco de Alimentos.