Programação do Mês da Mulher será aberta no dia 5

O mês de março em Santo Ângelo será pautado por ações direcionadas ao universo Feminino. A programação é referente ao Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março. Rodas de conversa nas comunidades, capacitações e eventos especiais integram a programação

A coordenadora municipal da Mulher, Simone Lunkes, destaca que a programação foi montada para reforçar a luta pelo protagonismo feminino, evidenciando o propósito de promover reflexões e diálogos sobre direitos e combate a todo tipo de violência contra a mulher.

RODAS DE CONVERSA

A primeira Roda de Conversa será realizada no dia 5 de março, às 14 horas, na comunidade de Cristo Rei, tratando sobre os direitos humanos da mulher.

No dia 9, a roda de conversa será no CRAS Sepé, às 9 horas, tratando da violência contra a mulher, e no dia 11 no Bairro Oliveira, às 16h30min, quando o tema será “Identificando os tipos de violência contra a mulher e a Lei Maria da Penha”.

No dia 12, o Centro Espírita São Francisco de Assis, no Bairro Moscon, sediará a roda de conversa às 14h30min. A atividade terá nova edição no dia 22, na Escola Municipal Segundo Lar no Bairro Boa Esperança, reunindo também moradoras do Bairro Santo Antônio, às 17h30min. No dia 26, a programação acontece no SOS Feminino, às 14h30min. E a programação será encerrada no dia 29, na igreja evangélica dos bairros João Goulart e Santa Clara, às 17h30min.

PROGRAMAÇÃO GERAL

No dia 7 de março, a Câmara de Vereadores promoverá sessão solene especial do Dia da Mulher, com entrega do título de Mulher Cidadã.

No dia 8, Dia Internacional da Mulher, a Rádio Santo Ângelo realizará um programa Roda Viva especial, com a participação de Simone Lunkes; da tenente Márcia Ruschel, coordenadora da Patrulha Maria da Penha; delegada Elaine da Silva, da Delegacia da Mulher e a promotora de Justiça, Fernanda Broll de Almeida. O tema será: “Empoderando as mulheres no trabalho em rede”.

Também no dia 8, será realizada a promoção “A Vibe é delas”, no Vibe Gastrobar, às 20 horas. Será realizada degustação de frios, petiscos e ilha de crepes doces. O ingresso custa R$ 75,00 e de cada ingresso vendido, R$ 20,00 serão destinados à Coordenadoria Municipal da Mulher (CMM) e a Liga Feminina de Combate ao Câncer.

CAPACITAÇÃO

Para o dia 15 de março está agendada a capacitação de agentes públicos dos serviços da rede de atendimento à mulher. Pela manhã, às 8h30min, a promotora Fernanda Broll de Almeida será a palestrante. Às 13 horas, a palestrante será Gabriel Ribeiro de Souza, advogada especialista em direitos das mulheres, professora e sócia fundadora do primeiro escritório de advocacia para mulheres do País, sócia da Escola Brasileira de Direitos das Mulheres e co-fundadora do Instituto Brasileiro de Direito e Gênero.

No dia 18 de março, as promotoras legais populares participarão de um curso sobre comunicação não violenta e assertiva e diálogo no mundo real e digital, com a jornalista Letícia Sangaletti, doutora em Letras, às 18h30min.

O curso de capacitação de mulheres na construção civil será lançado no dia 25.

A programação será encerrada no dia 28 de março, com duas atividades. A primeira será o Café com Mulheres de Negócios, na sede do Sindicato Rural, das 8 horas às 10h30min. Esse evento tem apoio da Acisa, Sindilojas, Senasa, Senac, Sebrae, Agir, Rotary CCL, Conselho Regional de Administração (CRA-RS) e Subseção de Santo Ângelo da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Às 9h30min, a promotora Fernanda Broll de Almeida estará realizando uma audiência pública on-line para falar das estratégias de prevenção ao feminicídio.