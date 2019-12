Programação de Natal em Santo Ângelo

Santo Ângelo está com uma repleta agenda de atrações e horários diferenciados para a semana que antecede o Natal. No último domingo, dia 15, deu-se início a Feira de Natal na Praça Leônidas Ribas, na segunda-feira, dia 16, o comércio começou atender em horário especial, além, dos eventos promovidos pela Administração Municipal.

Iniciou no último domingo, dia 15, a Feira de Natal na Praça Leônidas Ribas – Praça do Brique, o evento integra a programação do Natal Cidade dos Anjos, promovida pela Administração Municipal, ele é realizado pela Associação dos Artesãos de Santo Ângelo – APASA e conta com a participação dos artesãos do grupo “A Gente Kombina”.

A Feira será realizada até a próxima terça-feira, dia 24, e tem artesãos durante o dia todo na Praça do Brique, os participantes do grupo “A Gente Kombina” estão no local das 17 às 22 horas. O evento também conta com praça de alimentação com food trucks, passeio de dindinho e a casa do Papai Noel, a partir das 18h30min.

Na segunda-feira, dentro do Projeto MultiArte, que se estende até a quinta-feira, 19, a atração foi o Grupo Tholl com o espetáculo “No Natal daquele ano”, que encantou o bom público que se fez presente.

Ontem, dia 17, iniciou a tradicional projeção mapeada em frente à Catedral Angelopolitana, a exibição é realizada após a última apresentação da noite. Também foi realizada a exposição “Equoterapia Estimulando Vidas” do Centro Missioneiro Santo Ângelo Custódio, na Praça Pinheiro Machado e o “Desfile Encantado” pelas ruas centrais. Na Praça Leônidas Ribas, a escola de dança Grande Jetè apresentou seu espetáculo.

O Colégio Cenecista Sepé Tiaraju celebrou o seu Natal Luz, em frente ao educandário, com apresentações dos alunos e presença da comunidade e familiares. No Centro Histórico, o Grupo Timbre de Galo, apresentou à peça “O Bilhete”, e logo após, foi a vez da Orquestra de Sopros de Nova Prata.

HORÁRIO ESPECIAL DO COMÉRCIO

O comércio local iniciou na segunda-feira, dia 16, o horário especial de Natal, na quarta e quinta-feira, as lojas estarão abertas das 9 às 20 horas. Nos dias 20, 21 e 23 de dezembro das 9 às 22 horas, 22 de dezembro das 16 às 22 horas, na véspera de Natal, dia 24, das 9 às 15 horas e no dia 31 de dezembro das 8 às 14 horas.

PROGRAMAÇÃO

18/12 – Quarta-Feira

18h30min – Casa do Papai Noel

Local: Praça Leônidas Ribas (Praça do Brique)

20h – Curto Arte – Espetáculo Elas Voltaram Ainda Mais Maravilhosas

21h – GEMP – Espetáculo Nações: Movimentos do Mundo

Local: Praça Pinheiro Machado- Centro Histórico

Projeção Mapeada – após a última apresentação da noite

19/12 – Quinta-Feira

18h30min – Casa do Papai Noel

Local: Praça Leônidas Ribas (Praça do Brique)

19h30min – Ritornelo – Espetáculo Faixa de Graça

20h30min – Território da Dança – Mezcla

21h30min – Orquestra Jovem de Lajeado

Local: Praça Pinheiro Machado- Centro Histórico

Projeção Mapeada – após a última apresentação da noite

20/12 – Sexta-Feira

19h – Desfile Encantado

Local: Ruas Centrais da Cidade

21h30min – Kauanny Klein e Fabio Dalla Costa – Show

22h30min – Grupo Terra Degli Angeli e Coral AMEI

Local: Praça Pinheiro Machado- Centro Histórico

Projeção Mapeada – após a última apresentação da noite

21/12 – Sábado

18h30min – Casa do Papai Noel

Local: Praça Leônidas Ribas (Praça do Brique)

19h – O prenúncio dos Anjos

Local: Ruas Centrais da Cidade

21h – ONG Parceiros do Bem especial de Natal

Local: Praça Pinheiro Machado- Centro Histórico

Projeção Mapeada – após a última apresentação da noite

22/12 – Domingo

15h – Bike Noel

Local: Praça Pinheiro Machado- Centro Histórico

19h – Desfile Encantado

Local: Ruas Centrais da Cidade

21h – GEMP Folclore Brasileiro em Canto e Dança

Local: Praça Pinheiro Machado- Centro Histórico

Projeção Mapeada – após a última apresentação da noite

23/12 – Segunda-Feira

18h30min – Casa do Papai Noel + Grupo Terra Degli Angeli e Coral AMEI

Local: Praça Leônidas Ribas (Praça do Brique)

19h30min – Desfile Encantado

Local: Ruas Centrais da Cidade

21h – Rádio 90.7 Natal (Encontro de Bandas e Henry Cardoso)

Local: Praça Pinheiro Machado- Centro Histórico

Projeção Mapeada – após a última apresentação da noite

24/12 –Terça-Feira

10h – Casa do Papai Noel

Local: Praça Leônidas Ribas (Praça do Brique)

20h – Projeção Mapeada – após a Missa na Catedral

Local: Praça Pinheiro Machado- Centro Histórico

25/12 – Segunda-Feira

20h – Projeção Mapeada – após a Missa na Catedral

Local: Praça Pinheiro Machado- Centro Histórico