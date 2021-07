Preparação do 13º Canto Missioneiro envolve projeto com as escolas

Os preparativos para a 13ª edição do Canto Missioneiro da Música Nativa e 12º Canto Piá Missioneiro já estão sendo realizados pelo Governo Municipal, com participação dos membros da Comissão Organizadora e da empresa santo-angelense MK Projetos e Produções Culturais.

A ideia é finalizar o projeto executivo nos próximos dias para encaminhá-lo ao Pró-Cultura da Secretaria Estadual que analisa as proposta envolvendo a LIC (Lei de Incentivo à Cultura).

Uma das novidades da proposta é resgatar a interação do evento com a comunidade, envolvendo estudantes e professores do 4º ao 9º anos do ensino fundamental das redes municipal e estadual. Essa proposta envolve a criação de mascote para o festival e a realização de atividades culturais tradicionalistas nas escolas da rede pública.

A data do evento ainda não está definida, dependendo de uma série de análises que estão sendo feitas pelos membros da Comissão. “A pandemia fez com que não pudéssemos realizar o Canto Missioneiro no ano passado e nem neste ano, mas vamos retomá-lo, porque já está consolidado junto à nossa comunidade e no Estado, como um dos mais importantes festivais nativistas”, avaliou o prefeito.

A Comissão Organizadora tem como presidente de honra, o prefeito Jacques Barbosa e conta ainda com a participação do secretário Marco André München. A presidência executiva é exercida por Marco Augusto München, tendo como vice Eduardo Bechorner e os membros Felipe Menezes, Cleber Warpechowski, Fábio Oliveira, Renato Schorr, Patrício Maicá e Marcela Waskiewicz. Na comissão de apoio estão Letícia Sangaletti, Rosângela Meneghini e Simone Moreira. A produção cultural é de Odila Motta e Suzana Schuwchow.