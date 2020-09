Paróquia da Catedral organiza a Festa do “Padroeiro Anjo da Guarda”

A Festa do Anjo da Guarda em Santo Ângelo terá quermesse, comercialização de alimentos no sistema “compre leve”, tríduo com missas temáticas sobre a bíblia e uma celebração de encerramento. No entanto, este evento religioso se adéqua aos protocolos de segurança em saúde, devido à pandemia de Covid-19.

Uma das atrações da festa do Padroeiro Anjo da Guarda é o tradicional almoço festivo da paróquia da catedral, mas neste ano, o cardápio composto por churrasco, galeto, maionese e cucas será elaborado para ser levado no sistema pague e leve. Será a partir da 10h de domingo, dia 27, no salão paroquial com acesso pela Avenida Sete de Setembro.

Além disso, está programado para os dias 3 e 4 de outubro uma quermesse com venda de carne de porco assada, galeto, sonhos, pasteis, maionese e cucas. A comercialização também segue os protocolos de segurança e será realizada pela Av. Sete de Setembro na sede da paróquia da Catedral.

Na Catedral Angelopolitana serão realizadas as missas que compõe o Tríduo com o tema de fundo, “A Bíblia” e ainda a celebração final do período dedicado ao padroeiro Anjo da Guarda. Com celebrações em dois horários.

Confirma a agenda de missas:

Dia 30 (Quarta-feira) – 19h

Dia 2 de outubro (sexta-feira) – 19h

Dia 3 de outubro (sábado) – 17h

Dia 4 de outubro (domingo) – 9h e 19h