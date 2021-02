Organizadores da 10ª Feaagri Missões reúne-se com assessoria do Ministro Onyx Lorenzoni

O presidente da 10ª Feaagri Missões Daniel Casarin, juntamente com demais integrantes da diretoria, visitaram na manhã de sexta-feira, 12, o empresário Arlindo Diel, para apresentar a Feira da Agroindústria e Agricultura Familiar, que ocorrerá de 3 a 7 de Setembro de 2021, no Parque Internacional de Exposições Siegfried Ritter, em Santo Ângelo/RS.

Na oportunidade também foi entregue projeto de Captação de Recursos a ser encaminhado ao Ministro da Cidadania Onyx Lorenzoni. Arlindo Diel manifestou integral apoio ao pleito da comissão e na próxima semana estará entregando em mãos ao Ministro.

A FEAAGRI MISSÕES

A Diretoria executiva da 10ª Feaagri Missões – Feira da Agroindústria e Agricultura Familiar, reuniu-se também na manhã de sexta-feira, dia 12, para deliberar sobre a possibilidade de unir a edição deste ano à edição da Fenamilho. No entanto, decidiu-se por unanimidade dar continuidade ao formato programado.

A comissão entende que os objetivos da Feaagri são direcionados para o fomento às agroindústrias e pequenos empreendimentos do Município. Foi considerado a comercialização já realizada, que ultrapassa a 40% dos espaço. Também foi considerado o projeto cultural específico aprovado desde 2019, o qual está em fase de captações já efetivadas, encaminhadas e com boas articulações, com justificativas específicas para subsidiar os pequenos empreendimentos do Município. A meta é atingir 230 expositores e atrair mais de 50 mil visitantes, durante os 5 dias evento, que não terá cobrança de ingressos.

COMISSÃO ORGANIZADORA

Participaram das reuniões, o vice-presidente Gilberto Aiolfi, o secretário Diomar Formenton, o tesoureiro Oscar da Fonseca Diniz Neto, o associado Jonatã Ferreira e a produtora cultural Odila Motta.