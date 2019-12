O Mensageiro fecha o ano com mais dois produtos impressos

Em circulação na cidade e região o Catálogo de Brotos 2019 e a revista especial de final de ano “O Mensageiro”. Produtos impressos lançados durante o 5º Summer Evening, evento que, neste ano, veio acompanhado da lua cheia, pois foi realizado na última sexta-feira, dia 13, na sede campestre do Clube Gaúcho.

O Catálogo de Brotos é uma criação do Jornalista e Cerimonialista Amauri Lírio. Em parceria com o Clube Gaúcho, o impresso apresenta o perfil de jovens meninas que despertam para a vida social do clube e da cidade. Neste ano fazem parte do registro impresso: Ana Laura Rolin Severo, Ana Luiza Machado da Rocha, Bethina Belchior, Julia de Oliveira de Souza, Lara de Moura Bernardi, Larissa Coletto, Luise Schneider Piltz, Luíza Prieb Kruger, Maria Eduarda da Rocha, Mariana Ceretta Silveira e Sheron Borré.

O cerimonial conduzido por Amauri Lírio estava cheio de atrações, entre elas, a apresentação da corte do Carnaval 2020 do Clube Gaúcho que é composta por: Rainha Mirim – Fabiana Lemes Ciotti; Rainha do Carnaval Infantil – Joana da Rosa Deon Maronesi; Rainha do Carnaval 2020 – Giordana Giordani da Luz.

O público presente também conheceu as meninas símbolos do verão do clube: Rainha das Piscinas Infantil – Manoela Holsbach Medeiros de Farias e a Rainha das Piscinas – Mariani de Cassia Wyzykowski.

Tudo começou com o Desfile das “Belezas Coroadas”, ou seja, na passarela o público acompanhou o desfile do Broto Santo Ângelo 2019 – Julia Przycynski; Miss Pre-Teen Turismo 2020 – Anna Spolaor, Mister Santo Ângelo: Willian Ariel Machado Rodrigues, além das Soberanas do clube.

A Revista especial de final de ano O Mensageiro divulga artigos de profissionais de nossa cidade e evidencia eventos e personalidades de destaque. Na capa o casal Geórgia Ottaño e Fernando Pereira e a jovem de 15 anos, Maria Eduarda da Rocha.

O Summer Evening também foi um evento de agradecimentos e reconhecimento das parcerias efetivadas durante o ano de 2019.