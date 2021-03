O seminário “O Feminismo como Travessia para o Protagonismo das Mulheres” é realizado nesta quarta feira, dia 17 e integra a programação do Mês da Mulher em Santo Ângelo. O evento é transmitido pela internet na página da Coordenadoria Municipal da Mulher (CMM) no Facebook.

O seminário será realizado em duas etapas, pela manhã das 9 às 12 horas, e à tarde, das 14 às 17 horas.

A programação será aberta com Rita Gattiboni, auditora do Tribunal de Contas do Estado (TCE- RS), que abordará o tema “O Patriarcado e suas Consequências”, com mediação de Rosangela Angelin, professora do curso de Direito da URI – Santo Ângelo.

Na sequência, a psicanalista Lúcia Bohmgahen trabalhará o tema “Uma rede para as mulheres”; Angelita Maders, defensora pública, falará sobre as mulheres no espaço de poder e a vereadora Bruna Gubiani, de Ijuí, e integrante do Coletivo de Vereadoras “É as Gurias” destacará o tema “A Construção de Políticas e Direitos da Mulher”.