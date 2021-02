O Clube Gaúcho completou 119 anos no dia 2 de fevereiro

O Clube Gaúcho de Santo Ângelo é considerado um dos maiores e mais tradicionais clubes do interior do Estado do Rio Grande do Sul. História secular que se passou em três sedes sociais diferentes: A primeira delas doada por Antônio Gomes Pinheiro Machado, a segunda, já edificada na esquina da Marques do Herval com a Bento Gonçalves e, finalmente, em 1967 inaugurado o Palácio Metálico. A sede campestre do Clube é um projeto de 1985.

A história iniciada no ano de 1902 teve o protagonismo de um grupo de 24 associados fundadores, contou com a liderança de Leonardo Salgado Guarita e foi instalado durante 20 anos no Chalé dos Pinheiro Machado, doação de Antônio Gomes Pinheiro Machado, localizado onde hoje é o Colégio Onofre Pires.

A edificação da segunda sede, foi na Rua Marques do Herval, esquina com a Bento Gonçalves e inaugurada no ano de 1922 (na presidência de Bráulio de Oliveira). Registros de documentos do clube indicam que o terreno foi doado no ano de 1902 para a associação.

O primeiro baile feito no Palácio Metálico como conhecemos hoje, foi no ano de 1967 (projeto iniciado sob a gestão de Luiz Loureiro Kruel). Uma obra arrojada para a época. Até hoje sua estrutura metálica tencionada em formato de estrela, causa impacto visual para quem analisa esta edificação.

No Clube Gaúcho ocorreram, e ainda são realizados, os mais memoráveis bailes e eventos da sociedade de Santo Ângelo.

A sede campestre também possui uma estrutura com vários salões de festas, cabanas, quiosques, campos de futebol, pista de atletismo, quadras de tênis, basquete, vôlei e futebol de areia, piscinas, parquinhos infantil, saunas, hidromassagem, academia, áreas de lazer com churrasqueiras, entre outros atrativos. O projeto da sede campestre foi iniciado no ano de 1985 sob a presidência de João Nicola Medeiros de Farias.

Entre os anos de 2020 e 2021, O clube teve, pela primeira vez, uma mulher como presidente, Marilise Lacroix Voese, que liderou a restauração da cobertura metálica do salão principal e diversas reformas estruturantes na sede social, com vistas a conservação do patrimônio e da história iniciada há mais de um século no município de Santo Ângelo.