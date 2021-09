Noite de lançamento da revista ‘O Mensageiro’ encerra um ciclo e anuncia novos desafios

Profissionais dedicados à saúde e ao bem estar são destaque na edição 62 da Revista O Mensageiro. Com cerimonial conduzido pelo Jornalista Amauri Lírio, o lançamento teve como palco o salão de eventos do Villas Hotel em Santo Ângelo.

Na noite de quarta-feira, dia 15 de setembro, Amauri Lírio festejou a redução dos índices de contágio pela pandemia e a possibilidade, mesmo que em condições especiais, de realizar eventos presenciais.

Durante o lançamento da revista, disse que o evento também é um marco em sua carreira profissional, pois pretende articular e agir de modo que, as marcas que gerencia estejam melhores dimensionadas no cenário da comunicação em Santo Ângelo e região.

Dra. Fernanda Porsch especialista em Biomedicina Estética com residência em harmonização orofacial realizada na universidade Harvard Medical School é um dos destaques com foto na capa da revista. Fernanda Porsch, em breves e sucintas palavras, disse que tem como propósito de vida ‘fazer a diferença na vida das pessoas’ e por meio da biomedicina estética sente que está alcançando seus objetivos pessoais e profissionais e, por fim, fez o convite para que todos conheçam um pouco da sua trajetória por meio da revista O Mensageiro.

Viviane Obadowski também é destaque de capa e agradeceu primeiramente a saúde de todos e a possibilidade de viverem, naquela noite, o momento de confraternização no Villas Hotel. Reafirmou o processo de mudança em sua carreira, principalmente nos últimos cinco anos, pois passou por um período transformador depois que teve a oportunidade de trabalhar na formação de mentores no exterior e no Brasil. Lembrou que foi um desafio, pois possui 28 anos como empreendedora e encerrou um ciclo de 22 anos de trabalho prestado a URI – Universidade Regional do Alto Uruguai e Missões. Mas ressaltou que evoluiu e procura contribuir com a evolução de outras pessoas neste novo momento da sua vida.