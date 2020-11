Central do Bem prepara a “Caravana do Natal”

Brinquedos e guloseimas são preparados e arrecadados pela Central do Bem em Santo Ângelo para a doação em bairros onde é detectada maior vulnerabilidade social.

A ação é organizada pela primeira-dama Juliana Barbosa, a coordenadora da Casa Solidária, Tassiana Ribeiro e também as direções dos núcleos comunitários dos bairros.

Segundo Tassiana, a distribuição terá início no dia 18 de dezembro com a visita da Caravana do Natal pelos bairros selecionados. O roteiro será divulgado posteriormente.

Neste ano de 2020, tendo em vista as medidas de afastamento social devido a pandemia, a Central do Bem modificou o modo de atuação, quando comparado a anos anteriores, está recebendo doações de doces, refrigerantes e pretende levar até as crianças um pouco de alegria no final de ano.

DOAÇÕES

A Central do Bem já está recebendo doações da sociedade santo-angelense para o Natal. A mobilização é para a arrecadação de doces em geral e refrigerantes pet de 100 ml, para as festas natalinas envolvendo as crianças nos núcleos comunitários dos bairros da cidade.

As doações podem ser entregues diretamente na sede da Central – Rua São Carlos, 1132, fundos do Colégio Marista Santo Ângelo -, até o dia 15 de dezembro, ou pelo telefone 55 3313-5514, informando o endereço para a coleta da doação.