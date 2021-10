Cavalgada feminina encerrar a programação do Outubro Rosa em Santo Ângelo

A Cavalgada Feminina a cada ano ganha mais adesão em Santo Ângelo. Neste domingo, dia 31, será realizada a 4ª edição, com partida do Parque da Fenamilho. Esta ação é liderada pela santo-angelense Cândida Batista com auxílio do GTG Tio Bilia e encerra a programação do Outubro Rosa em Santo Ângelo.

Cândida Batista lidera a ação e percebe a necessidade de incentivar as medidas de prevenção ao câncer, tendo em vista que há cinco anos faz tratamento oncológico para vencer a doença.

A cavalgada também é beneficente e cada participante contribui com a doação de 1kg de alimento não perecível que reverterá em prol da Liga Feminina de combate ao câncer.

A concentração das tradicionalistas femininas será no Parque de Exposições Siegfried Ritter, quando a campeira do CTG Tio Bilia servirá um café da manhã, próximo das 7h 30min.

Depois disso, segue pelas principais ruas do município até a chegada que está programada para ser no CTG Tio Bilia, Localizado na Rua Odão Felipe Pippi no Bairro Mário Pillau.

Está previsto ainda um almoço de confraternização para as cavalarianas no CTG Tio Bilia e a programação segue durante a tarde com música e sorteio de brindes.