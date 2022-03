Café da manhã com as ‘Garis’

Mulheres que trabalham na limpeza urbana de Santo Ângelo foram homenageadas na manhã de quinta-feira, dia 10. A recepção foi realizada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania e a atividade foi motivada pelo Dia Internacional da Mulher. Durante este encontro que contou a visita do Prefeito da cidade, Jacques Barbosa, foi ofertado as trabalhadoras um café da manhã. Elas também receberam kits de presente doados pelo Rotary Clube Santo Ângelo Centro Norte

“É preciso enaltecer essas profissionais, que realizam um trabalho fundamental para a sociedade e merecem a valorização pelo zelo, dedicação e eficiência com que atuam”, afirmou o prefeito Jacques Barbosa.

Em nome das trabalhadoras, Olinda Gonçalves de Lima, agradeceu pela homenagem. E o gerente da empresa Canaan Soluções Ambientais, da qual elas são contratadas, Edinho Silveira, disse ser o dia de maior reconhecimento para essas profissionais tão valorosas.

A primeira-dama Juliana Barbosa, gestora da Central do Bem; a vice-primeira-dama, Luíza Teixeira, a empresária Robriane Loureiro, representando o deputado estadual Eduardo Loureiro no ato, e a coordenadora da Secretaria, Valdeci Braga, também ressaltaram a importância do trabalho realizado pelas garis. “O trabalho desenvolvido por essas mulheres é fundamental para a comunidade, enfrentando as intempéries do tempo e ainda cuidando das suas casas, das suas famílias”, frisou Juliana.

Jucelaine Aita, presidente do Rotary Centro Norte, falou do contentamento na parceria para prestar o que definiu como uma homenagem justa e especial.

Participaram ainda do ato, o vice-prefeito Volnei Teixeira; coordenadora do Clube de Mães, Marilis Tonetto; coordenador do Movimento Comunitário, Valdonei da Luz e o secretário municipal de Cultura e Esportes, Marco André München, que fez uma apresentação musical especial.

Fotos – Fernando Gomes