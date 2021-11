Briquitos e show circence nos 30 anos do Brique da Praça

Três décadas de atuação do Brique da Praça serão celebradas neste domingo, dia 7 de novembro. Uma das tradicionais ações que envolvem o aniversário do evento é a cerimônia de entrega dos ‘Briquitos’, na qual, 11 pessoas que, das mais variadas formas, contribuíram com a consolidação e continuidade do evento, são homenageadas.

O Brique da Praça foi implantado em 10 de novembro de 1991, fruto do trabalho de um grupo de pioneiros, que acreditou na ideia do então suplente de vereador Dalmir Renato Ledur, e se lançou a concretizá-la, buscando parcerias em todos os segmentos. O Grupo teve desde o início a preocupação de que o Evento fosse aceito pela sociedade local e regional e que ele se fortalecesse através das forças constituídas e, em especial pelos artistas, artesãos e pequenos empreendedores. Segundo depoimentos dos fundadores e dos registros dos arquivos da Associação mantenedora do Evento, já em sua primeira edição, contou com a presença de 70 bancas. E, atualmente, mantém uma média de 100 expositores por domingo, atingindo a região com a representação de seus excelentes artesãos das mais variadas formas de expressão.

Expositores homenageados

Também serão homenageados os expositores que estão há mais de 25 anos acreditando no evento. Eles receberão o “Diploma de Jubileu de Prata”: Elizabeth Funke, Neiva Amaral, Antonio Rogério W. Roque, Marlene Paiva e José Onírio Modesto Rolim.

COMPANHIA CIRCENSE

Para a alegria e animação da Festa dos 30 Anos entram em cena no palco do Show das Onze os artistas da Companhia Circence Burzum. Genuínos artistas santo-angelenses, que como os idealizadores do Brique, entram com a cara e a coragem para levar ao povo a possibilidade da descontração, do entretenimento e da arte, que se manifesta através de seus atores garimpados nas famílias de nossa terra “quase” Sesquicentenária. Liderados por Jairo Ferreira Junior honram as três décadas de existência do Brique e indissolúveis, os dois grupos, Brique e Cia Circense Burzum, comemoram o sucesso de ambos.