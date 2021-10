Bazar Solidário na Casa da Amizade

Bazar Solidário com venda de mercadorias doadas pela Receita Federal será realizado neste sábado, dia 16, em Santo Ângelo. A promoção envolve o trabalho voluntário dos integrantes de quatro grupos de Rotary do município. O horário de abertura ao público será entre às 9h e 18h na Casa da Amizade.

O Bazar Solidário deste sábado, dia 16, é realizado com a cooperação da Receita Federal e dos grupos de Rotary de Santo Ângelo. Os recursos obtidos com a venda serão revertidos para entidades ajudadas regularmente pelos grupos de Rotary, como lares de acolhimento de idosos, Lar da Menina, Liga Feminina de Combate ao Câncer, Hospital Santo Ângelo…

O público que visitar a Casa da Amizade vai encontrar produtos e acessórios de telefonia móvel, informática, games, multimídia para veículos, vinhos e até artigos para vestuário.

Neste bazar solidário são colocados à venda mercadorias apreendidas em operações de combate ao contrabando realizados pela Receita Federal do Brasil e para adquiri-los é necessário apresentar CPF e o pagamento pode ser efetuado por PIX.