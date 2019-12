Aluna da Escola Getúlio Vargas recebe premiação do PROERD

No dia 12 de dezembro, na Praça Pinheiro Machado, realizou-se a formatura dos alunos do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD). Durante o 2º semestre de 2019 em Santo Ângelo, foram ministradas aulas em escolas municipais, estaduais e particulares, com alunos do 5º ano. Na solenidade foi entregue premiação para as melhores redações escritas sobre os aprendizados recebidos e da representatividade desses ensinamentos para a vida.

Este trabalho é realizado ininterruptamente pela Brigada Militar desde o ano 2000, cinco policiais que fazem parte do efetivo compõe a equipe de instrutores, com o objetivo de conscientizar as crianças sobre temas como cidadania, resistência à oferta de drogas, segurança pessoal, escolhas e suas consequências e também é trabalhado o tema bullying.

Os 612 formandos produziram redações sobre os aprendizados que receberam durante as aulas. A aluna Jessica Cattelan Cambri, do 5°ano, da Escola Técnica Estadual Presidente Getúlio Vargas, foi escolhida como autora da melhor redação entre as escolas da rede Estadual, Jessica teve sua redação lida durante a formalidade, e recebeu troféu e bicicleta como premiação.