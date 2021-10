Ação distribui cerca de 200 brinquedos no dia das crianças

Passeios a bordo de carros antigos realizados por meio de uma parceria entre AVANT – Santo Ângelo, Nicola Veículos e Lions Clube Universitário fecha a campanha que arrecadou e distribuiu brinquedos para 117 crianças em Santo Ângelo

No último sábado, dia 16, foi concretizada uma das ações do projeto “Dia da Criança” promovido pela AVANT, Lions Clube Universitário e a Nicola Veículos.

A campanha se efetivou durante os meses de setembro e outubro, iniciando com a arrecadação de brinquedos, os doadores preencheram cupons e foram contemplados com passeios a bordo de carros antigos. No sábado, associados da AVANT – Santo Ângelo realizaram uma concentração e exposição de veículos antigos em frente à Nicola, onde os contemplados com os passeios puderam escolher em qual carro gostariam de passear. A ideia foi proporcionar para os sorteados uma “viajem no tempo” ao conhecerem modelos diferenciados e ícones da indústria automobilística brasileira.

A culminância da primeira etapa da campanha, foi no dia 12 de outubro e contou com a entrega dos brinquedos e a distribuição de lanches para 117 crianças de zero a 06 anos no Bairro Boa Esperança. Os 200 brinquedos arrecadados ajudaram a fazer a festa junto à comunidade.

Os passeios com os carros antigos realizados neste sábado foram direcionados para quem fez a doação dos brinquedos e materiais utilizados na campanha, envolvendo ainda mais quem participou doando.

Os organizadores agradeceram a todos que colaboraram doando algo ou participando da promoção.