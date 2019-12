5º Bike Noel incentiva a cultura do ciclismo de modo solidário e sustentável

Bike Noel incentiva a cultura do ciclismo em Santo Ângelo, promove o reaproveitamento de bicicletas sem uso e exercita o espírito solidário do natal e no domingo, dia 22, ocorreu a culminância da promoção. Na Praça Pinheiro Machado em frente à Catedral Angelopolitana o Papai e a Mamãe Noel da ACM – Associação Ciclo Missões – formalizaram a entrega de 60 bicicletas para alunos de 20 escolas da rede municipal de educação.

Centenas de pessoas se envolveram neste trabalho liderado pelos ciclistas da ACM, pois a comunidade doou as “magrelas”, os voluntários da ACM recolheram o material para revisão e reforma, trabalharam na mecânica e embelezamento, empresas e empresários colaboraram com patrocínio e a Bike Noel formou, pelo quinto ano consecutivo, uma rede de solidariedade que incentiva o desempenho destes estudantes, bem como fomenta o esporte e lazer em duas rodas.

A SMED – Secretaria Municipal de Educação ficou responsável pela escolha dos 60 alunos que receberiam as bicicletas (três alunos de cada escola) e os voluntários da ACM cuidaram de todos os detalhes para que cada criança pudesse sair pedalando neste natal.

Na praça houve a distribuição de cachorros-quentes e geladinhos. As crianças e familiares também assistiram dois números de interpretação musical realizada por talentos revelados em um festival promovido na rede e, finalmente, receberam das mãos do Papai Noel as magrelas.

Várias equipes foram formadas para a realização do Bike Noel: Divulgação, transporte das bicicletas, escolha das crianças, análise dos perfis indicados e das bicicletas doadas, organização do evento de entrega. Esta ação também visa trabalhar, em meio à comunidade, a conscientização quanto à sustentabilidade, pois foram arrecadadas bicicletas que estavam em desuso e reformadas para retornarem à ativa.

Os integrantes da ACM explicam que as bicicletas doadas foram recolhidas pelos integrantes do grupo e cada uma delas era analisada, caso pudesse ser reformada, voluntários trabalhavam na mecânico e até na pintura, outras sem condições de segurança ou uso, foram usadas para retirada de peças, portanto, foram doadas mais de 60 bicicletas.

Outra preocupação da ACM é entregar uma bicicleta do tamanho adequado a estatura de cada criança, por este motivo, dados de idade, tamanho e peso foram observados antes da entrega.